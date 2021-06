이란 대선서 '강경보수' 라이시 승리 확실시

[아시아경제 유제훈 기자] 이란 제13대 대통령 선거에서 '강경 보수' 후보로 분류되는 세예드 에브라힘 라이시 후보의 승리가 확실시 되고 있다.

19일(현지시각) 이란 국영방송인 IRIB에 따르면 이란 선거관리위원회는 현재 총 투표수의 90%를 개표한 결과 라이시 후보가 약 1700만표를 확보한 것으로 집계됐다고 밝혔다.

혁명수비대 출신인 모센 레자에이 후보, 중도개혁성향후보인 압돌 나세르 헴마티 후보는 각기 약 300만표, 약 200만표를 얻어 라이시 후보와는 현격한 차이를 보이고 있는 상태다.

