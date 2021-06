문준용, 6900만원 정부 지원사업 선정 "자랑해도 될 일이지만 걱정도…"

[아시아경제 권서영 기자] 문준용 씨가 자신이 한국문화예술위원회의 '예술과 기술 융합지원사업'의 지원금 대상에 선정되었다는 사실을 밝혔다.

18일 문재인 대통령의 아들인 문준용 씨는 자신의 페이스북에 올린 글에서 "한국문화예술위원회 예술과 기술 융합지원사업에서 제가 6900만원의 지원금에 선정되었다는 것을 알린다"고 말했다. 그는 "102건의 신청자 중 비슷한 금액은 15건이 선정되었다고 한다"며 총 24건의 선정 대상이 있었다고 함께 밝혔다.

이어 문 씨는 "예술 기술 융합은 제가 오랫동안 일해왔던 분야라 심혈을 기울여 지원했다"며 "이 사업에 뽑힌 것은 대단한 영예이고 제 직업은 이런 실적으로 실력을 평가받는다"고 언급했다. 또 "축하를 받아야 할 일이고 자랑해도 될 일이지만 그렇지 않게 여기실 분이 있을 것 같다 걱정이다", "응답해야 할 의견이 있으면 하겠다"고 설명했다.

앞서 문 씨는 코로나19 관련 피해 긴급 예술지원을 신청해 서울시로부터 1400만원의 지원금을 받은 바 있다. 그의 이번 게시글은 이와 관련하여 정치권에서 불거진 논란을 염두한 내용으로 풀이된다.

그는 "이번에도 좋은 작품 열심히 만들겠다"며 문화예술위 측에 감사를 표하는 말로 글을 마무리지었다. 이 게시글에는 4천 건에 달하는 좋아요와 200개가 넘는 댓글이 달렸다. 누리꾼들은 "선정되신 모든 분들이 이 나라 문화예술계의 미래다", "멋진 작품을 기대하고 있겠다" 등의 반응을 보였다.

권서영 인턴기자 kwon1926@asiae.co.kr