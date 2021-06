부광약품 "아세트아미노펜 단일제제 '타세놀' 원활한 공급에 노력"

[아시아경제 김지희 기자] 부광약품은 백신 접종 후 해열·통증 완화를 위해 사용하는 아세트아미노펜 계열 '타세놀' 제품군의 수요가 증가함에 따라 원활한 공급을 위하여 전사적인 노력을 기울이고 있다고 17일 밝혔다.

최근 코로나19 백신 접종과 함께 백신 상비약으로 아세트아미노펜 성분의 해열제에 관심이 집중되고 있다. 질병관리청과 대한의사협회의 아세트아미노펜 권장 의견 때문이다.

부광약품에 따르면 아세트아미노펜 제품인 타세놀을 공급받기 위한 약국의 문의도 이어지고 있다. 코로나19 백신 접종에 따라 특히 소포장의 경우 공급에 비해 시장의 수요가 월등히 높은 상황이다. 부광약품은 타세놀 제품군의 모든 제조공정을 직접 자사 공장에서 수행하고 있다.

부광약품 관계자는 "타세놀 제품군의 안정적인 공급망 구축을 위해 자사 공장의 생산역량을 타세놀 제품군에 우선해 집중하고 공급속도 향상을 위해 최선을 다하고 있다"고 밝혔다.

타세놀은 아세트아미노펜 단일성분 제제로, 부광약품에서 직접 생산 및 판매하고 있다. 빠른 증상완화에 집중된 속효성 제품인 타세놀정 500㎎, 지속효과까지 있는 이중서방형의 타세놀8시간이알 서방정 2가지 제품군으로 구성돼 있다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr