롯데하이마트, 동물의 숲에 ‘하이메이드 섬’ 오픈

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데하이마트는 오는 18일 인기 게임 ‘모여봐요 동물의 숲’에 자체 브랜드(PB) ‘하이메이드 섬’을 오픈한다고 16일 밝혔다.

롯데하이마트는 메타버스에 친숙한 MZ세대에게 하이메이드를 알리기 위해 이번 행사를 준비했다. 하이메이드 섬에 방문하면 가상으로 전시된 ‘하이메이드’ 상품을 둘러보고 유저들과 소통할 수 있다.

하이메이드 섬 방문 방법은 동물의 숲 게임에 접속해 섬에 접속할 수 있는 주소인 꿈번지를 입력하면 된다. 하이메이드 섬에는 브랜드 포토존인 하이메이드 폭포를 중심으로 PR존, 마을회관, 카페 등 다양한 공간을 마련했다.

PR존에는 올해 4월 브랜드 강화를 위해 세분화한 4가지 하위 브랜드별로 인기 상품을 둘러볼 수 있다. 하이메이드 브랜드는 가성비 제품을 선호하는 소비자를 위한 베이직, 디자인 제품 디자인, 다양한 라이프스타일을 반영한 아이디어, 여러 테마로 연관된 상품들을 세트로 구성한 시리즈로 세분화돼있다. 마을회관에는 게임 유저들과 소통하고 싶은 내용들을 공유하는 게시판이 있으며, 히든 미션 정보도 확인 할 수 있다.

롯데하이마트 관계자는 "메타버스 플랫폼을 활용해 앞으로 주요 고객이 될 MZ세대들과 접점을 넓혀 하이메이드를 알리는 동시에 고객들이 제시한 새로운 아이디어를 상품에 반영하기 위해 하이메이드 섬을 오픈했다”며 “앞으로 다양한 방법으로 고객과 소통해 하이메이드 브랜드를 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr