[아시아경제 유현석 기자] 현대바이오 현대바이오 048410 | 코스닥 증권정보 현재가 39,400 전일대비 2,300 등락률 +6.20% 거래량 2,830,494 전일가 37,100 2021.06.16 09:36 장중(20분지연) 관련기사 “두산중공업” 다음 타자 나왔다! 후속 株 또 갑니다![특징주]현대바이오, 머크 코로나 치료제와 효능 경쟁…신풍제약 급등 재발동‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close 는 유영제약과 코로나19 경구치료제 CP-COV03의 위수탁 제조 및 제조를 위한 제형개발 계약을 대주주인 씨앤팜과 3자 공동으로 체결했다고 16일 밝혔다.

1981년 설립한 유영제약은 지난해 매출액 1112억원을 기록한 중견 제약사다. 연간 8억정의 경구제 생산능력을 보유하고 있어 현대바이오는 이번 계약 체결로 CP-COV03의 대량생산체제를 갖추게 됐다.

계약에 따라 유영제약은 씨앤팜이 경구제로 개발한 CP-COV03를 사람이 먹을 수 있는 알약이나 캡슐 등의 제형으로 만들어 1차로 임상시험용으로 공급한다. 시판용 제품에 대한 최우선 제조협상권도 갖게 됐다. 현대바이오와 씨앤팜은 유영제약의 시판용 제형으로 CP-COV03의 임상을 수행할 예정이다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr