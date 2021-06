[아시아경제 유현석 기자] 쎄미시스코는 지난 15일 공시를 통해 에디슨모터스의 최대주주인 에너지솔루션즈가 최대주주로 등극했다고 16일 밝혔다.

이에 따라 전기자동차라는 공통분모를 가진 에디슨모터스와 쎄미시스코간에 본격적인 시너지효과가 발휘 될 것으로 기대된다.

특히 쎄미시스코는 에디슨모터스의 시장인지도 및 오랜 신뢰를 기반으로 하반기 매출의 증대는 물론 에디슨모터스가 보유하고있는 자체기술(BMS,모터,경량차체 등)을 도입한다. 이를 통해 자동차 사업의 실질적인 원년을 호실적으로 마감할 것이라는 계획이다.

쎄미시스코는 지난 5월31일 경영권 양수도 계약을 체결했다. 이와 함께 3자 배정 유상증자를 통해 에너지솔루션즈가 총 5차례에 걸쳐 70억원씩 총 350억원을 납부해 약 50%의 지분을 확보해 대주주가 되는 계약을 체결한 바 있다.

