전북 군산경찰서, 소외계층 청소년에 ‘사랑의 꾸러미’ 전달

[아시아경제 호남취재본부 김태인 기자] 전북 군산경찰이 소외계층 청소년에게 도움의 손길을 내 밀었다.

군산경찰서는 15일 코로나19 여파로 인해 경제적 상황이 어려워졌거나 조손·한부모 가정 등으로 급식 해결에 어려움을 겪고 있는 소외계층 청소년에게 ‘사랑의 꾸러미’를 전달했다고 밝혔다.

전달식 행사에는 최홍범 군산경찰서장을 비롯해 여성청소년과장·계장, 학교전담팀장, 유태호 HS케미칼 대표, 최요식 본부장, 고계곤 군산원예농협협동조합장, 고상곤 상무 등이 함께해 자리를 빛냈다.

사랑의 꾸러미 전달 프로그램은 군산경찰서 여성청소년계 학교전담경찰관은 지난해부터 민간과 협업해 소외계층 청소년에게 간식을 전달하는 행사다.

올해는 유태호 HS케미칼 대표가 군산짬뽕라면 220박스(880만원 상당)를 복지사각지대 청소년들을 위해 후원했다.

군산경찰서 여성청소년계는 위기청소년, 모범청소년, 학교폭력·가정폭력·아동학대·피해 청소년, 빈곤가정 청소년 등 복지 취약계층에서 지원대상을 선정해 이를 전달할 계획이다.

최홍범 군산경찰서장은 “사랑의 꾸러미 지원을 통해 복지 취약계층 청소년에 대한 지원뿐만 아니라 지원 청소년의 탈선 및 비행을 예방할 수 있기를 바란다”며 “앞으로도 복지 취약계층 청소년에 대한 지원이 지속적으로 이루어질 수 있도록 학교전담경찰관이 앞장서겠다”고 말했다.

호남취재본부 김태인 기자 kti1457@asiae.co.kr