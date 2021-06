"한국 전통의 미(美)를 담았다."

타이틀리스트 ‘코리아 컬렉션(Korea Collection·사진)’이다. 태극기에서 영감을 받은 컬러웨이로 화이트 바탕에 레드, 네이비 포인트가 독특하다. 태극기 문양과 섬세한 무궁화 패턴이 소장 의미를 더한다. 스탠드백 네임택은 물론 사이드 포켓, 더블 스트랩에 태극 컬러 무궁화 자수가 적용됐다. 볼 포켓 윗부분 우븐 레이블 부착으로 디테일을 완성했다.

헤드웨어는 투어 퍼포먼스와 투어 퍼포먼스 메쉬 등 2가지 모델이다. 스테이드라이 파우치는 로고가 삽입된 심플한 전면과는 달리 후면에 레드&네이비 컬러의 무궁화 자수가 화려하게 수놓아져 있다. 이외에도 레더 헤드커버, 볼마커 등도 선보인다. 한국여자프로골프(KLPGA)투어와 한국프로골프(KPGA) 코리안투어 홍보대사가 먼저 착장한다. 자세한 내용은 홈페이지에 있다.