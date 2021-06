성남시, loT 접목 '종이팩 수거대' 설치…포인트 적립 보상

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기 성남시가 종이팩 재활용률을 높이기 위해 8곳 동 행정복지센터에 오는 22일부터 25일까지 사물인터넷(loT)을 접목한 종이팩 수거대를 설치한다.

설치 장소는 복정ㆍ단대ㆍ위례ㆍ금광2ㆍ상대원1ㆍ삼평ㆍ야탑1ㆍ수내3동 행정복지센터 등이다.

수거대는 데이터를 인터넷으로 주고받는 센서가 장착돼 있다.

스마트폰에 '오늘의 분리수거 앱'을 설치하고 종이팩 바코드를 스캔한 뒤 투입구에 넣으면 자동으로 해당 앱에 포인트가 적립된다.

크기와 상관없이 폐 종이팩 1개당 10포인트가 적립된다.

쌓인 포인트로 해당 앱에 있는 우유, 음료류 등의 상품을 골라 주문ㆍ결제하면 된다.

폐종이팩 200개를 배출해 모은 포인트(2000점)로 피자 한 판을 주문할 수 있다.

성남시는 이번 사물인터넷 종이팩 수거대 설치에 5221만원을 투입한다. 지난해 '깨끗한 경기 만들기' 최우수 평가로 받은 상 사업비 중 일부다.

시 관계자는 "종이팩은 고급 펄프로 만들어 재활용 가치가 높다"면서 "수거율을 높이기 위해 일정량의 종이팩을 화장지로 교환해 주는 사업과 병행해 유가 보상(포인트 적립제)이 가능한 사물인터넷 종이팩 수거대 설치를 추진하게 됐다"고 설명했다.

