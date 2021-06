[아시아경제 오현길 기자] DL이앤씨 DL이앤씨 375500 | 코스피 증권정보 현재가 140,000 전일대비 1,500 등락률 +1.08% 거래량 88,763 전일가 138,500 2021.06.14 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-18일오세훈·3기 신도시로 깨어난 건설株…신고가 랠리외국인, 3주 연속 '사자'…LG화학 사고 삼성SDI 팔고 close 는 예상 공사비 4951억원 규모의 산본 율곡아파트 리모델링 시공사로 선정됐다고 14일 공시했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr