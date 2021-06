[아시아경제 강주희 기자] 하이브랜드는 6월17일 오후2시 서울 서초구에 소재한 더케이호텔에서 황규준 베트남 다낭국립대 교수 초청 투자설명회를 갖는다. 베트남 하노이 부근 신도시 역세권에 들어서는 총 522세대 규모의 주상복합아파트 '라카스타' 등이 대상이다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr