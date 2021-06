현대百 "美 1위 스테이크 전문점 '텍사스 로드하우스' 송도점 오픈"

14일 현대프리미엄아울렛 송도점 3층 식당가에 오픈

매장 면적 482㎡, 200석 규모 "'송현아' 대표 맛집 자리잡을 것"

[아시아경제 김유리 기자] 현대백화점이 미국 1위 스테이크 전문점 '텍사스 로드하우스(Texas Roadhouse)' 송도점을 연다. 지난해 11월 현대프리미엄아울렛 스페이스원(SPACE1)에 국내 1호점을 선보인 데 이은 두 번째 매장이다.

현대백화점은 오는 14일 현대프리미엄아울렛 송도점 3층 식당가에 스테이크 전문점 '텍사스 로드하우스' 송도점을 오픈한다고 13일 밝혔다.

텍사스 로드하우스는 미국 1위(매출 기준) 스테이크 전문점으로 1993년 미국 인디애나주에 첫 매장을 연 뒤 현재 미국·멕시코·대만 등 10개국에 600여개 매장을 운영하고 있다. 매장에서는 덩어리 상태의 원육을 냉장 시설 '미트룸'에 전시해 보여준다. 여기에 고객이 원하는 경우 직접 원육을 골라 주문 할 수 있도록 해 일반 스테이크 전문점과 차별화했다. 식전빵으로 기본 제공되는 '텍사스롤' 또한 매일 매장에서 즉석 반죽해 구워내 신선하다.

텍사스 로드하우스 송도점은 482㎡(약 146평) 규모로 스테이크·치킨·립·버거·샐러드 등 70여종 메뉴를 선보인다. 주력 메뉴인 스테이크는 서로인(등심), 필레(안심), 립아이(꽃등심) 등 기본 부위뿐 아니라 뼈가 붙어있는 꽃등심 '본 인 립아이', 알파벳 T자 모양의 뼈 양 옆에 안심과 채끝등심이 각각 붙어 있는 '포터하우스 티본' 등 특수 부위까지 다양하다.

선인장 네온사인 등으로 사막 느낌을 연출해 텍사스 현지 분위기를 살린 이국적인 인테리어도 특징이다. 매장엔 텍사스 지역 컨트리 음악을 틀고 1시간마다 직원들이 매장에서 라인 댄스를 추는 등 매장을 찾는 고객들에게 즐거움을 주기 위한 이벤트가 열린다.

텍사스 로드하우스는 1호점 운영 경험을 살려 '무알콜 칵테일'인 '목테일(Mocktail)' 4종(피나 콜라다, 프루티, 오리지날, 프로즌 쿨러)을 새롭게 출시할 예정이다. 교외에 위치한 아울렛 특성 상 차량을 이용해 방문하는 가족 단위 고객을 겨냥한 것이다. 또한 한국인의 입맛을 고려해 한국식 사이드 메뉴인 '오이 무침'도 첫 선을 보인다. 오이 무침은 오이 샐러드에 고추기름, 실고추 등을 첨가해 한국식으로 재해석한 것이 특징이다

현대백화점 관계자는 "현대프리미엄아울렛 스페이스원에 국내 첫 선을 보인 텍사스 로드하우스는 뛰어난 스테이크 맛과 이국적인 분위기로 유명세를 타 현재도 주말에는 1시간 이상 고객 대기줄이 생길 정도로 지역을 대표하는 명소가 됐다"며 "이번에 현대프리미엄아울렛 송도점에 오픈하는 텍사스 로드하우스가 '송현아(송도 현대 프리미엄 아울렛)'의 대표 맛집으로 자리잡게 될 것으로 기대하고 있다"고 말했다.

한편 지난해 11월 현대프리미엄아울렛 스페이스원에 문을 연 텍사스 로드하우스 국내 1호점은 지난달까지 목표 매출을 50% 이상 초과 달성하며 큰 인기를 끌고 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr