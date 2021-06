인천시, 1.5km 굴포천 생태하천 복원사업 착공…2023년 준공

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시가 굴포천 생태하천 복원사업 공사에 착수했다.

시는 11일 부평구 부평1동 행정복지센터 앞에서 박남춘 인천시장, 신은호 인천시의회 의장, 이성만 국회의원, 차준택 부평구청장과 주민들이 참석한 가운데 굴포천 생태하천 복원사업 착공식을 열었다.

이번 사업의 복원 대상 지역은 부평1동 행정복지센터에서 부평구청까지 1.5km 구간으로 총사업비 636억원을 투입, 하수도를 정비하고 하천을 덮은 시멘트를 철거해 물이 흐르게 바꾼다. 인천시 첫 물길이음 사업으로 2023년 준공 예정이다.

복원 구간은 관찰·탐방 등 생태·문화 체험이 가능한 공간으로 꾸며진다.

부평1동 행정복지센터에 문화광장과 워터스크린 등을 조성하고, 백마교 상부에는 완만한 경사를 줘 시민들이 물을 가까운 곳에서 즐길 수 있도록 한다. 또 정수식물을 통해 수질을 개선하고 생물 서식처도 마련한다.

과거 굴포천 물길은 인천가족공원묘지에서 발원해 한강까지 흐르는 인천의 대표적인 하천이었다.

산업화와 도시화로 복개되거나 오염된 상태에 있다가 2008년 부평구청에서 부천 경계까지 6.08km 구간이 생태하천으로 조성됐지만, 부평구청에서부터 상류 구간은 여전히 아스팔트와 콘크리트로 덮여 있거나 주차장 또는 도로로 사용되고 있다.

시는 이번 사업이 도심의 환경개선과 하천의 수질 개선뿐 아니라 많은 시민이 휴식을 취할 수 있는 친수공간 조성 효과도 얻을 것으로 기대했다. 아울러 북부생활권의 원도심 도시재생사업과 연계해 지역발전을 촉진시키는 원동력이 될 것으로 내다봤다.

박남춘 시장은 "생태하천 복원구간 인근에 반환을 추진하고 있는 부평미군기지가 위치하고 있어 향후 시민공원으로 조성·연계시 시너지 효과가 극대화 될 것"이라며 "부평 주민뿐 아니라 300만 인천시민이 사랑하는 명소가 될 것으로 기대한다"고 말했다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr