[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 한소희가 완벽한 미모를 자랑했다.

최근 한소희는 자신의 인스타그램에 사진을 업로드했다.

공개된 사진 속 한소희는 특유의 시크한 매력과 무결점 미모를 발산하고 있다.

특히 독보적인 비주얼로 대체 불가한 매력에 팬들은 "그렇게 웃으면 유죄에요", "여신이 나타났다" 라며 큰 호응을 보냈다.

한편 한소희는 오는 6월 19일 방송 예정인 JTBC 새 토요스페셜 '알고있지만' 으로 안방극장에 컴백할 예정이다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr