정읍시, 내달부터 ‘암 환자 의료비’ 지원 확대

[정읍=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 정읍시는 내달 1일부터 차상위 계층 암 환자의 치료비 부담을 덜어주기 위해 의료비 지원을 확대한다고 11일 밝혔다.

이는 보건복지부의 암 환자 의료비 지원기준 변경 고시에 따른 후속 조치다.

이번 개편으로 의료급여수급자와 건강보험가입자 중 차상위 본인 부담 경감 대상자인 암 환자에 대한 지원 금액 한도를 연간 최대 220만원에서 300만원까지 확대한다.

특히 지금은 급여 본인부담금 한도 120만원과 비급여 부담금 한도 100만원 등으로 구분해 지원받을 수 있지만, 내달 1일부터 급여·비급여 구분 없이 최대 300만원까지 받을 수 있다.

다만 국가 암 검진을 통해 암 판정을 받은 건강보험 대상자 중 건강보험료 하위 50% 이하 가입자에 대한 의료비 지원은 중단된다.

시는 건강보험 보장성 강화를 통해 암 치료에 대한 본인 부담이 낮아졌고 재난적 의료비 지원사업 등 유사한 의료비 지원사업이 있는 점을 고려해 중단키로 한 것이다.

현행제도는 오는 30일까지 유지되며 이 기간에는 기존 기준에 따라 지원받을 수 있다.

자세한 사항은 보건복지부 누리집 ‘입법·행정예고 전자공청회’에서 확인하면 된다.

