8퍼센트 "개인신용부터 아파트담보대출까지 100원에 투자하세요"

[아시아경제 송승섭 기자]8퍼센트가 개인 신용대출과 아파트 담보대출 등의 투자상품을 100원에 참여할 수 있는 이벤트를 진행한다고 11일 밝혔다.

이달 말까지 신규 가입한 투자자는 쿠폰 번호를 입력하면 현금처럼 투자할 수 있는 4900포인트가 지급된다. 8퍼센트의 최소 투자금액은 5000원으로 100원만 추가하면 투자가 가능한 방식이다. 투자 상품은 상시 공개된다.

8퍼센트는 이번 이벤트가 국내 금융 소비자에 온라인투자연계금융업(온투업)의 출범과 소액분산투자를 알리고 인하된 세율을 체험해볼 수 있는 기회라는 설명이다. P2P 투자의 이자수익은 ‘비영업대금이익’으로 분류돼 27.5%(이자소득세 25%, 지방소득세 2.5%)의 세금을 내지만 온투업 플랫폼은 15.4%로 인하된 세율혜택이 적용된다.

정기형 매니저는 “8퍼센트를 찾아 주시는 고객들께 감사의 마음을 담아 이벤트를 준비했다”며 “금리 단층을 해소하는 중금리 개인신용 상품과 주거 안정을 돕는 부동산 담보 상품에 골고루 분산 투자하셔서 수익 안정성을 높이시길 기대한다”고 강조했다.

