MH백년수갈비, "신메뉴 이름 짓기‘ 이벤트 진행

(주)만호미트는 외식 전문 프랜차이즈 MH백년갈비를 MH백년수갈비로 업그레이드하는 기념으로 30일까지 ‘신메뉴 이름 짓기’ 이벤트를 진행한다고 10일 밝혔다.

이번 이벤트는 고객이 직접 신메뉴 이름을 창작하여 MH백년수갈비와 함께 건강한 백 년을 준비한다는 취지를 가지고 있다.

MH백년수갈비의 ‘신메뉴 이름 짓기’ 이벤트는 6월 30일까지 진행하며, 선착순 100명을 추첨을 통해 신메뉴 1팩(1Kg)을 증정한다. 참여방법은 MH백년수갈비 공식 SNS 채널 친구를 맺은 후, 해당 이벤트 게시글에 신메뉴 추천 이름과 함께 댓글을 남기면 자동으로 응모된다. 당첨자는 7월 7일 MH백년수갈비 홈페이지 및 SNS 채널을 통해 발표하며, 자세한 이벤트 내용은 MH백년수갈비 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

한편, MH백년수갈비는 17년의 숙련된 전문성을 바탕으로 자체 개발한 특제 소스와 직접 선별한 부드럽고 연한 육질의 고기로 구성하여 가족 모임, 직장 회식장소로 소비자들의 입맛을 사로잡고 있다.

MH백년수갈비 본사 관계자는 “앞으로 다가올 새로운 백 년, 건강한 백 년을 준비하며 가족들이 편하게 방문해 건강한 음식을 즐길 수 있도록 끊임없이 연구하고 노력하고 있다”라고 말했다.

특히, MH백년수갈비는 신규 매장을 계속적으로 오픈하고 있다. ‘신메뉴 이름 짓기’ 이벤트 기간에 매장 운영방식에 대한 설명을 받고 오픈 시 KT 빅데이터 기반으로 상권 분석 서비스와 온라인 마케팅 프로그램을 지원하는 등의 특별 혜택도 제공된다. 관련 내용 확인은 MH백년수갈비 공식 홈페이지를 통해 가능하다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr