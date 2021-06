목포시, 주민참여예산 시민위원 공개 모집

28일까지 신청 접수, 예산과정 참여해 주민제안사업 심의 등 수행

[아시아경제 호남취재본부 정승현 기자] 전남 목포시가 주민참여예산 시민위원 8명을 오는 28일까지 공개 모집한다.

10일 시는 주민참여예산 시민위원은 예산편성 등 예산과정에 참여해 주민 의견 수렴, 주민제안사업의 실효성과 타당성 검토 및 심의·조정 등을 수행한다고 밝혔다.

시민위원회는 동에서 추천한 주민 69명과 비영리 민간단체 및 학계에서 추천한 20명 등 총 89명의 위원으로 구성된다.

시는 이번 공개 모집을 통해 단체 및 학계 추천 위원 중 임기가 만료되는 8명을 신규 위촉할 계획이다.

신청을 희망하는 시민은 시 홈페이지 고시·공고를 참고해 신청서를 작성한 후 목포시청 기획예산과을 방문하거나 이메일로 제출하면 된다.

시는 오는 8월까지 시민위원을 신규 위촉한 후 전체 시민위원을 대상으로 역량강화를 위한 예산 교육을 실시할 계획이다.

한편 시민위원회 심의를 통해 확정된 2021년 주민참여예산은 산정생활체육공원 인조잔디 교체 사업, 맹꽁이 서식지 리모델링 사업 등 26건 19억 원 규모이다.

