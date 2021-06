인천시, 청년 평화경제 오픈랩 프로젝트 주최…상상공모전 접수

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시는 동북아 평화정착에 기여할 수 있는 미래 의제와 아이디어를 발굴·실행하는 '대한민국 청년 평화경제 오픈랩 프로젝트'를 추진한다고 10일 밝혔다.

이 프로젝트는 대한민국시도지사협의회, 서울시, 경기도와 함께 진행한다.

6.15남북공동선언 21주년이 되는 오는 15일부터 다음 달 18일까지 운영되는 상상공모전을 시작으로 온·오프라인 공론장인 오픈테이블, 최종발표회 등이 10월까지 이어진다.

상상공모전은 국내외 만19~39세의 청년 개인, 또는 단체일 경우 팀 인원 과반수가 만19~ 39세이면 누구나 모집기간 동안 오픈랩 홈페이지(www.peaceopenlab.com)를 통해 참여할 수 있다.

시는 상상공모전 심사를 거쳐 50개 팀을 선정한 뒤, 두달 간 오픈테이블을 진행해 단계적으로 내용을 발전시키고 심사를 해 최종 6개 팀을 선발할 예정이다.

각 팀별로 1차 사업개발비 300만원과 사업 인큐베이팅 컨설팅을 지원하고, 10월말 최종 발표를 통해 순위별로 2차 사업개발비(총 1500만원)를 차등 지급한다.

박남춘 인천시장은 "청년들의 적극적인 참여로 평화경제에 대한 창의적이고 참신한 아이디어가 많이 도출되기를 바란다"며 "청년의 다양한 생각들이 아이디어 차원에 머물지 않고 실제로 구현될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

