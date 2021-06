[아시아경제 이선애 기자] 휴온스글로벌은 산업시설 자금대출을 위해 800억원을 단기 차입하기로 했다고 10일 공시했다. 이는 자기자본 대비 12.21% 규모다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr