경기도 '업사이클 기업인' 사회적경제 온라인 교육 실시

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 업사이클플라자가 업사이클 기업인의 공공시장 진입 활성화를 위해 사회적경제 온라인 교육을 실시한다.

경기도 업사이클플라자는 이달 16일부터 다음 달 14일까지 업사이클 기업인, 초기ㆍ예비 창업자들의 원활한 사회적경제 조직으로의 전환을 지원하기 위해 매수 수요일 온라인 수업을 진행한다고 10일 밝혔다.

이번 교육은 기업이 관련 제도적 지원을 토대로 성장할 수 있도록 해당 분야의 현장 경험과 전문성을 갖춘 강사들의 실무 위주 교육으로 진행된다.

주요 교육내용은 ▲사회적경제의 개념 및 유형, 역사, 제도 ▲사회적 경제조직의 설립절차, 요건, 방법, 혜택 ▲사회적 경제조직의 사업계획서 작성과 비즈니스 모델 수립 ▲공공구매제도에 대한 이해와 공공시장 진입 실무 ▲업사이클 및 사회적기업의 공공시장 진입 사례 학습 등이다.

신청 대상은 업사이클 기업인 및 초기ㆍ예비 창업자다. 신청은 이번 달 15일까지 경기도 업사이클플라자 홈페이지(www.ggupcycle.or.kr)를 통해 하면 된다. 참가비는 무료다.

지운근 경기도 업사이클플라자 센터장은 "판로 개척에 어려움을 겪고 있는 업사이클 기업들이 사회적경제 조직으로 전환하게 되면 우선 구매와 같은 공공 시장에서의 다양한 제도적 혜택들을 받을 수 있다"며 "이번 교육을 통해 도내 업사이클 기업인 및 초기, 예비 창업자들이 사회적경제에 대한 이해도를 높이고 사회적경제 조직으로의 전환에 관심을 갖기를 기대한다"고 밝혔다.

경기도 업사이클플라자는 경기도 업사이클 산업 육성 및 문화 확산을 통한 자원순환형 미래 사회 기반 구축을 위해 2019년 6월 개소한 경기도경제과학진흥원 부설기관이다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr