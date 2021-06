철근가공업계, 3년만 표준단가 21% 인상…t당 6만3000원

[아시아경제 이준형 기자] 한국철근가공업협동조합(가공조합)은 지난 3일 긴급이사회를 개최하고 '2021년 철근가공 표준단가 적용지침'을 통과시켰다고 10일 밝혔다.

적용지침에 따르면 철근가공 표준단가는 t당 5만2000원에서 6만3000원으로 인상됐다. 토목공사용 철근 가공단가는 t당 6만6000원이다. 내진철근 가공 할증료의 경우 t당 1만5000원으로 기존과 동일하다. 내진철근 가공단가는 t당 7만8000원으로 책정됐다.

표준단가 인상에는 지난 3년간 철근가공 표준단가에 반영되지 않았던 최저임금 인상분을 비롯해 주52시간 근무제 시행에 따른 리스크가 반영됐다. 또한 복잡가공 증가에 따른 생산성 저하 및 원가 상승, 인력난으로 인한 추가비용, 중대재해처벌법 시행에 따른 안전관리비 등도 반영됐다는 게 가공조합의 설명이다.

가공조합은 "2018년 표준단가를 인상하고자 했으나 여러 어려움에 부딪혀 가공가를 인상하지 못했다"면서 "이후 표준단가는 각종 비용 증가에도 불구하고 제자리에 머물러 있었다"고 밝혔다.

