[아시아경제 임혜선 기자] SPC그룹은 운영하는 차(茶) 브랜드 티트라의 '얼그레이앤드'가 '2021 ITI 국제식음료품평회’에서 ‘국제 우수 미각상'을 수상했다고 10일 밝혔다.

ITI국제식음료품평회는 벨기에 브뤼셀에위치한 식음료 품질평가기관인 국제식음료품평원에서 매년 개최하는 행사로, 전 세계 130여개국에서 생산되는 식음료 제품을 평가하고 우수 제품에 인증마크를 부여한다.세계 유명셰프와소믈리에로 구성된 심사위원들이엄격한 기준으로 맛과 향 등 여러 항목들을 공정하게 평가한다.

'얼그레이앤드'는 올해 새롭게 출시한 티트라의 프리미엄 라인 제품으로 얼그레이에 상큼한 레몬향이 더해진 차다. 세계 3대 홍차 산지 중 하나인 중국 기문 지역에서 올해 수확한 찻잎수십 종의 샘플을 SPC그룹연구원들이 직접 선별해 블렌딩한 홍차를 활용했다. 베르가못 오일과 레몬 오일을더해 감귤류의 향미도 더했다.

