[아시아경제 이선애 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

◆만도=자율 주행 만도모빌리티솔루션즈(가칭) 설립, 단순·물적 분할

◆카카오=카카오모빌리티 1399억원 규모 제3자 배정증자 결정, 대상자 모빌리티홀딩스(Mobility Holdings Limited Partnership), 킬로미터홀딩스(Kilometer Holdings, L.P.)

◆현대차=현대차증권으로부터 300억원 규모 MMT 매수

◆동아에스티=1000억원 규모 전환사채 발행 결정

◆자화전자=500억원 규모 전환사채 발행 결정

◆국보=38억원 규모 전환사채 발행 결정

◆국보=투에이치타운 1100주 취득

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr