카카오모빌리티, 1400억원 추가 투자 유치…누적 9200억원

[아시아경제 부애리 기자] 카카오모빌리티는 TPG컨소시엄과 칼라일로부터 총 1억2500만달러(약 1400억원) 규모의 추가 투자를 유치했다고 9일 밝혔다.

TPG컨소시엄이 1억1680만달러(1307억원), 칼라일아시아파트너스V가 820만달러(92억원)를 각각 추가 투자했다.

앞서 2017년 TPG컨소시엄은 카카오모빌리티의 첫 투자자로 나서 5000억원을 투자한 이후 4년 만에 추가 투자를 결정했다. 칼라일은 올해 2월 2200억원을 각각 투자한 바 있다.

TPG컨소시엄, 칼라일, 구글에서 유치한 전체 누적 투자 금액은 약 9200억원으로, 국내 모빌리티 업계 최대 규모라고 카카오모빌리티는 밝혔다.

이창민 카카오모빌리티 부사장은 "플랫폼 확장성, 신규 비즈니스 추진 역량에 대해 높은 평가를 받았기에 가능했다"며 "앞으로도 차별화된 기술 경쟁력과 새로운 시장을 개척해낸 혁신 DNA를 바탕으로 모빌리티 영역 확장 전략을 착실히 수행해 나가겠다"고 밝혔다.

가넨 사르바난탄 TPG 캐피털 아시아 매니징 파트너는 "카카오모빌리티는 카카오T를 통해 한국 소비자의 택시 이용 경험을 바꾸고, 스마트모빌리티 시대를 열었다"며 "앞으로 모든 '이동'을 포괄하는 더 광범위하고 새로운 서비스를 선보일 것으로 확신한다"고 밝혔다.

김종윤 칼라일 아시아 파트너스 한국대표는 "이번 추가 투자는 칼라일이 카카오모빌리티의 비즈니스 전망과 지속적인 성장, 혁신에 강한 자신감을 갖고 있음을 의미한다"고 말했다.

