카페24, 인플루언서 커머스 성공 사례 웨비나…“매출 높이는 노하우 공개”

[아시아경제 임춘한 기자] 카페24는 9일 오후 2시 '인플루언서 커머스 성공 사례'를 주제로 웨비나(Web+Seminar)를 개최했다고 밝혔다. 사전 신청자 수가 1300여명에 달할 정도로 큰 인기를 끌었다.

이번 웨비나에서는 온라인 쇼핑몰 CEO로 성공한 인플루언서들이 사회관계망서비스(SNS)를 활용해 매출을 높일 수 있는 노하우를 공개했다.

유튜브 구독자 수 17만명에 달하는 여성 패션 브랜드 ‘하비언니’의 최민지 대표는 독창적인 영상 콘텐츠를 기반으로 매출 상승을 이끌어낸 경험담을 소개했다. 최 대표는 “트렌디한 룩북 스타일의 영상 콘텐츠를 통해 유튜브 조회수 및 구독자 수가 대폭 증가했다”며 “15~30초의 짧은 영상 콘텐츠의 유행에 맞춰 다양한 비디오 채널을 활용해 제품을 효과적으로 드러내는 것도 중요하다”고 말했다.

16만명 팔로워를 보유한 인스타그램 인플루언서인 ‘원파운드’의 이지훈 대표는 매년 2배씩 쇼핑몰 매출과 팔로워 수를 성장시킨 비결로 SNS 소통 기반의 제품력 강화를 꼽았다. 여성 데일리룩 브랜드 ‘헤이즐모드’의 이예지 대표는 채널별 알맞은 운영 전략을 강조했다.

이재석 카페24 대표는 “SNS 활성화로 인한 소통 창구 확대는 온라인 사업자에게 큰 성장 기회”라며 “운영 노하우 공유 뿐만 아니라 페이스북·인스타그램처럼 자사몰의 브랜딩에 효과적인 채널 연동으로 온라인 사업자의 고속 성장을 적극 지원할 것”이라고 밝혔다.

