성차별 언어 바꾸기 등 성평등한 세상을 위한 가치 정립

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시 여성단체협의회는 9일 여성단체협의회 명예 회장과 회원 등 20여명을 대상으로 여성친화도시의 이해와 성인지 향상 교육을 했다.

이번 교육은 김형미 창원시 여성친화도시 시민참여단 강사를 초빙해 '여성친화도시의 의미, 성인지 관점 향상하기, 성적으로 평등한 사회를 위한 실천 방안' 순으로 특강을 진행했다.

창원시 여성단체협의회는 여성의 지역사회 역할 강화를 위해 대표적인 여성단체다.

진미애 회장은 "이번 교육을 통해 여성친화도시를 이해하고 성 인지 감수성을 향상해 지역사회와 함께 성장 발전할 수 있는 창원시 여성단체협의회가 될 수 있기를 바란다"고 말했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr