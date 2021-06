서울 한낮 최고기온이 32도까지 오르는 등 전국적으로 맑고 무더운 날씨를 보인 9일 서울 청계천을 찾은 시민들이 그늘에 앉아 더위를 식히고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.