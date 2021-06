[아시아경제 오현길 기자] 신한생명은 사회복지공동모금회에 도시 숲 조성 환경사업을 위한 후원금 1억원을 전달했다고 9일 밝혔다.

신한생명 임직원과 설계사의 자발적인 급여 끝전으로 모금한 기부금은 안양천 내 도시 숲 조성을 위해 나무 701그루를 지원하게 된다. 신한생명은 오는 7월1일 출범하는 신한라이프의 성공적인 통합을 위해 701그루의 나무를 심기로 했다.

성대규 신한생명 사장은 "임직원과 설계사들이 모은 급여 끝전을 통해 도시 숲 조성사업에 참여해 기쁘다"며 "새롭게 출범하는 신한라이프도 지역사회와 함께하는 사회공헌 활동을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.

