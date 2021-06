미니스톱, 왕빅도그·점보닭다리 등 최대 50% 할인 행사

[아시아경제 임춘한 기자] 미니스톱은 대표 패스트푸드 상품인 왕빅도그 오리지날, 점보 닭다리, 매콤점보 넓적다리를 3주에 걸쳐 차례로 최대 50%까지 할인하는 행사를 펼친다고 9일 밝혔다.

왕빅도그 오리지날는 오는 9일부터 11일까지 800원 할인된 1000원에 만나볼 수 있다. 점보 닭다리는 16일부터 18일까지 50% 할인된 1100원에 판매한다. 매콤점보 넓적다리도 23일부터 25일까지 50% 할인된 1100원에 구입할 수 있다. 행사 상품은 행사 기간 내에 카운터에서 주문 시 별도 과정 없이 자동으로 할인돼 계산된다.

미니스톱 관계자는 “오랜 기간 고객에게 사랑받아온 미니스톱의 스테디셀러 상품을 파격적으로 할인하는 행사”라며 “이번 행사를 통해 합리적인 가격으로 미니스톱의 대표 먹거리 상품을 즐겨보시길 바란다”고 말했다.

