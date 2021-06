중랑구, 최초로 노후 건축물 블록체인과 사물 DID 기술 적용 관리

블록체인 기반 ‘위험 구조물 안전진단 플랫폼’ 수요기관으로 선정...사물인터넷(IoT) 기술과 결합한 사물 분산신원증명(DID)으로 노후건축물 관리... 센서로 위험 구조물 관련 정보 실시간 확인 선제적 대응 가능

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)가 서울시 자치구 최초로 블록체인 기반 위험 구조물 안전진단 플랫폼 사업을 추진한다.

이번 사업은 과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원이 주관하는 2021년 블록체인 시범사업 수요기관으로 선정된 데 따른 것으로 블록체인 기반 위험 구조물 안전진단 플랫폼은 사물인터넷(IoT)기술과 사물 분산신원증명(DID)기술이 결합된 서비스다.

상시 관리가 필요한 지역의 노후 및 위험 건축물을 대상으로 사물 DID가 부여된 IoT 센서를 부착해 플랫폼을 구축하면 실시간으로 건축물 관련 정보를 확인할 수 있게 된다.

IoT 센서가 기울기나 균열 등을 측정하고 블록체인 네트워크가 구조물의 이상변화 등을 분석해 위험이 감지되면 실시간으로 경보 알림이 전송돼 선제적으로 사고를 예방하고 각종 조치를 취할 수 있다.

또 블록체인 기술의 특성상 데이터의 위변조가 불가능해 데이터를 투명하게 관리할 수 있어 안전 책임 소재를 추적하는 등 사고 은폐도 방지할 수 있다.

이는 개인 신원 증명 등 전자신분증에 적용되던 DID 기술을 IoT센서에 적용, 건축물 고유식별자 확인을 통해 데이터의 위·변조가 불가능하게 되기 때문이다.

구는 시티랩스, 지노시스, 씽크제너레이터, 방재시험연구원으로 구성된 시티랩스컨소시엄과 함께 올 9월부터 플랫폼 구축에 나선다. 기울기와 균열 등을 측정할 수 있는 센서 80개를 지역의 노후·위험 건축물을 선정해 설치할 예정이다.

류경기 중랑구청장은 “이번 블록체인과 사물인터넷을 활용한 사업을 통해 지역의 노후 건축물에 대한 안전관리를 투명하게 강화할 수 있게 돼 뜻깊다”며 “앞으로도 4차 산업혁명 시대에 발맞춰 ICT 등 핵심 기술을 다방면으로 활용해 안전한 중랑구를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

