[e공시 눈에 띄네]코스닥-8일

◆ 갤럭시아머니트리=거래처 대구약품의 채무 60억원에 대한 채무보증 결정

◆ 장원테크=종속회사 장원테크 비나 주식 111억 규모 취득

◆ 네오팜=피부 상태 개선용 조성물 관련 특허권 취득

◆ 우노앤컴퍼니=시설자금·운영 자금 목적 300억 규모 전환사채권 발행 결정

