G9, ‘월간지구직구’ 프로모션…여름 필수용품 할인 판매

[아시아경제 임춘한 기자] G9는 오는 11일 오전 9시까지 ‘월간지구직구’ 프로모션을 열고, 여름 필수용품을 할인가에 판매한다고 9일 밝혔다. 전 품목은 해외직구 상품으로 무료배송 한다.

이번 행사는 패션잡화, 캠핑용품, 생활용품, 가전 등 여름 시즌 인기제품을 한 자리에 모았다. 추천 상품으로는 크록스·슬리퍼·샌들, 아디다스 이지 플립플랍 블랙 슬리퍼, 자라 브레이드 라탄 숄더백 비치백 등이 있다. 샤오미 스탠드 무선선풍기 등 여름가전과 TV도 선보인다.

다양한 할인 혜택도 선보인다. 행사 카드로 상품을 결제할 경우 최대 3만원까지 할인되는 12% 할인쿠폰을 제공한다. 또한 최대 30만원까지 할인되는 15% 스페셜딜 쿠폰과 해외직구 TV 전용 최대 5만원 할인쿠폰도 선보인다.

G9 관계자는 “본격적으로 여름 시즌이 시작됨에 따라 이 시즌에 꼭 필요한 패션, 생활용품 등을 엄선했다”며 “매달 단 3일만 진행하는 기획전으로, 시즌 직구 상품을 다양한 할인혜택과 함께 구입할 수 있기 때문에 좋은 쇼핑 기회가 될 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr