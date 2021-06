염태영 수원시장, 코로나 접종센터 찾아 의료진 등 격려

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 염태영 수원시장이 예방접종센터를 찾아 의료진 등을 격려하고 감사함을 전했다.

염 시장은 8일 '수원 3호 예방접종센터'가 있는 수원종합운동장 내 수원국민체육센터를 방문해 의료진과 공직자들에게 감사함을 전하고, 접종센터를 찾은 노인들과 이야기를 나눴다.

수원 3호 예방접종센터는 지난 4월29일 운영을 시작했다.

염 시장은 센터내 골센터도 찾아, 상담원 분들이 상담을 잘 해줘 예방접종이 순차적으로 이뤄지고 있다고 고마움을 표시했다.

수원시는 지난 달 24일부터 수원시민 전용콜센터(031-228-4600)를 운영하고 있다. 평일 오전 9시부터 오후 6시까지 운영한다.

수원시민의 코로나19 예방접종 예약신청을 돕고, 관련 상담을 해준다.

수원시는 앞서 지난 4월1일 수원1호 예방접종센터(아주대학교 체육관)를, 4월22일 수원2호 예방접종센터(권선구 정현 중보들 테니스센터)를 각각 개소 운영 중이다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr