창원시, 자전거 출·퇴근 챌린지 우수참가자 시상

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시는 4월 22일부터 5월 21일까지 개최된 자전거 출·퇴근 챌린지 참가자에 대한 경품 추첨을 하고, 실적 우수 상위 60명에 대해 시상했다.

자전거 출·퇴근 챌린지는 지구온난화의 원인인 온실가스를 감축하고 코로나19 대응을 위한 비대면 시민실천 행동 확산을 목적으로 진행됐다.

이번 챌린지에는 총 431명이 참가해 8만57㎞를 달려 온실가스 1만7044㎏를 줄이는 성과(나무 2582그루 식재 효과)를 거뒀다.

창원시지속가능발전협의회는 챌린지 참여자 중 자전거 출퇴근 및 온실가스 감축 상 2개 부문 실적 상위 30명을 확정하고 누비전 3만원을 지급한다.

또한 전체 참여자를 대상으로 보조배터리(30개)와 밀폐용기 세트(25개) 경품은 8일 추첨을 통해 당첨자를 선정했다.

우수 참가자 시상 명세 및 경품 대상자는 창원시지속가능발전협의회 누리집 공지사항에서 확인할 수 있다. 누비전은 모바일로 지급하고, 경품은 당첨자 주소지로 배송할 예정이다.

