[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동명대(총장 전호환) 장애학생지원센터(센터장 강완수)는 지난 4일 장애학생 학부모와 비장애학생 등 20명과 함께 간담회를 하고, 수업애로사항에 대해 의견을 수렴했다.

코로나19 장기화로 인한 어려운 시기에 장애학생의 참여활동 기회 제공과 소통하는 시간을 꾸몄다.

장애학생 대학생활적응지원프로그램 ‘꽃구름’에 대한 학생상담 김수안 교수의 결과 보고와 학부모·학생을 위한 적극적인 상담 방법에 대한 토론도 가졌다.

