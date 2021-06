더본코리아 백스비어, ‘원시맥주’ 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 백스비어는 생맥주 ‘원시맥주’를 출시한다고 8일 밝혔다.

원시맥주는 소비자들에게 보다 신선하고 깊은 맥주 맛을 선사하고자 개발된 메뉴로, 효모가 여과된 채 유통되는 일반 맥주의 필터링 과정을 생략해 한층 더 묵직한 풍미를 즐길 수 있는 점이 특징이다.

맥주가 만들어지는 즉시 케그(keg: 주류, 특히 맥주를 저장할 때 사용되는 작은 통)에 담아 냉장 유통해 차별화된 신선함을 선사하며 효모가 살아 있어 진한 색감과 부드러운 목 넘김을 느낄 수 있다.

원시맥주는 기존에 맛보기 어려웠던, 필터링하지 않아 효모가 살아있는 갓 만든 생맥주로 맥주 본연의 깊고 진한 맛이 거칠게 느껴지는 만큼 백스비어만의 특색 있는 안주 메뉴들과 좋은 페어링을 자랑할 것으로 기대된다.

백스비어는 육즙이 풍부한 닭다리살로 만든 ‘60cm 트리플 닭다리살’을 비롯해 새콤달콤한 파 무침을 더한 닭똥집 튀김과 치킨류, 마른안주류 등 맥주와 즐기기에 좋은 다양한 안주 메뉴를 선보이고 있다.

백스비어 관계자는 “원시맥주는 기존 맥주와는 확연히 차별화된 풍미와 바디감으로 마지막 한 모금까지 깊고 진하게 즐길 수 있는 생맥주”라며 “시원한 맥주가 생각나는 무더운 날씨에는 백스비어에서 원시맥주와 다양한 안주메뉴를 조합해 먹는 즐거움을 느껴보시기 바란다”고 말했다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr