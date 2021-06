[아시아경제 온라인이슈팀] 클릭비 출신 가수 겸 배우 오종혁이 구안와사를 앓고 있다고 고백했다.

오종혁은 7일 인스타그램에 "내 인생 두 번째 구안와사. 왜 하필 지금이냐. 너무 행복한 공연이 이제 시작했는데 왜"라고 속상함을 토로하며 한 장의 사진을 함께 게재했다.

공개된 사진 속 오종혁은 마스크를 착용한 채 누워 휴식을 취하고 있는 모습이다.

구안와사는 안면마비 질환으로 안면부를 관장하는 뇌 신경에 이상이 생겨 발병한다. 주로 입과 눈 주변 근육이 마비되어 한쪽으로 비뚤어지는 증상이 나타난다.

한편 오종혁은 지난달 개막한 뮤지컬 '1976 할란카운티'에서 다니엘 역으로 분해 열연을 펼치고 있다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr