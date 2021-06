11일까지 수강생 20명 … 21~29일 4회에 걸쳐 교육





[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 울진군은 오는 11일까지 농산물가공 전문가 양성을 위한 '식품가공기능사 자격증 취득 교육' 수강생을 모집한다고 8일 밝혔다.

이번 교육에서는 ㈜한국식품정보원 식품가공전문 강사가 식품화학, 식품위생학, 식품가공 및 식품기계에 관한 이론교육을 21일부터 29일까지 4회에 걸쳐 실시하게 된다.

농산물을 활용한 가공 제품을 생산하고 있거나 가공창업에 관심 있는 군민들이 교육 대상이다. 코로나19 상황을 고려해 20명으로 인원을 제한해 신청 접수할 예정이다.

전은우 농업기술센터 소장은 "식품가공에 관한 전문기술을 습득하여 신제품 개발, 농산물 가공 창업 활성화를 유도하고 농업인 전문기술 능력향상으로 지역 농산물 상품화 및 농가 소득에도 기여할 것"이라고 전했다.

