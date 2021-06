[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)는 코로나19로 심신이 지쳐있는 구민들의 치유와 회복에 도움이 될 수 있도록 '하늘다람쥐 놀이: 트리 클라이밍과 로프체험' '명인과 함께하는 숲힐링 기체조' '숲작가 김서정과 함께하는 신정산 숲나들이' 등 다양한 숲해설 프로그램을 운영하고 있다.

