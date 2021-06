[아시아경제 오주연 기자] 문승욱 산업통상자원부 장관과 이호승 청와대 대통령 정책실장이 5대 그룹 사장단과 만나 방미 성과에 기여한 데 감사를 표하고, 경제계 현안을 논의했다.

4일 산업부 등에 따르면 이날 문 장관과 이 실장은 서울 모처에서 이인용 삼성전자 사장, 공영운 현대자동차 사장, 장동현 SK㈜ 사장, 권영수 ㈜LG 부회장, 이동우 롯데지주 사장 등 5대 그룹 사장단과 비공개로 회동했다.

문 장관과 이 정책실장은 참석자들에게 한미 정상회담의 경제 분야 성과 등 경제계의 노력과 기여에 감사의 뜻을 표하고, 업계 현안과 어려움과 2030 부산엑스포 유치 지원 방안 등에 대해 폭넓게 논의한 것으로 알려졌다.

