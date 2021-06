대검 검사급 신규 보임

◆법 무 부

▶기획조정실장 주영환

▶검찰국장 구자현

◆ 대검찰청

▶기획조정부장 예세민

▶공판송무부장 이근수

▶과학수사부장 최성필

◆ 고등검찰청

▶서울고검 검사장 이성윤

▶수원고검 검사장 김관정

▶대전고검 검사장 여환섭

▶대구고검 검사장 권순범

▶부산고검 검사장 조재연

▶광주고검 검사장 조종태

▶서울고검 차장검사 홍종희

▶수원고검 차장검사 박재억

▶대구고검 차장검사 박종근

▶부산고검 차장검사 김양수

◆ 지방검찰청

▶전주지검 검사장 문성인

대검 검사급 전보

◆ 법무연수원

▶법무연수원장 조남관

▶연구위원 구본선

▶연구위원 강남일

▶기획부장 윤대진

◆대검찰청

▶차장검사 박성진

▶반부패·강력부장 문홍성

▶형사부장 김지용

◆고등검찰청

▶대전고검 차장검사 황철규(법무연수원 국제형사센터 소장 유임)

◆ 지방검찰청

▶서울중앙지검 검사장 이정수

▶서울동부지검 검사장 심우정

▶서울북부지검 검사장 배용원

▶서울서부지검 검사장 이종근

▶의정부지검 검사장 최경규

▶인천지검 검사장 이두봉

▶춘천지검 검사장 고경순

▶수원지검 검사장 신성식

▶대전지검 검사장 노정환

▶청주지검 검사장 이철희

▶대구지검 검사장 김후곤

▶부산지검 검사장 이수권

▶울산지검 검사장 이주형

▶창원지검 검사장 노정연

▶광주지검 검사장 박찬호

▶제주지검 검사장 이원석

◆사법연수원

▶부원장 한동훈

