경남 10개 군 '8인까지 사적모임' 허용 … 유흥·단란주점 노래연습장은 ‘5인 이상 금지’ 유지

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 오는 7일부터 13일까지 도내 인구 10만명 이하 10개 군 지역에 새로운 사회적거리두기 개편안 1단계를 시범 적용 추진한다.

이에 따라 도내 10개 군 지역에서는 실·내외 사적모임은 8인까지 가능하다. 다만 유흥주점·단란주점·노래연습장에서는 5인 이상 사적 모임이 금지된다.

지난 5월 동안 도내 군 지역 확진자 발생 현황은 도내 전체 발생의 6.4% 수준이다.

상대적으로 코로나19 방역 관리가 안정적인 지역에 거리두기 장기화로 피해를 입은 소상공인 등의 어려움을 고려해 내린 결정이다.

사회적 거리두기 단계는 주간 총 확진자 수를 기준으로 조정한다.

3일 이상 기준을 초과할 경우 단계를 상향하며, 하향은 7일 연속 기준 충족 시 조정한다.

시범 적용 개편 1단계 시 주요 내용으로는, 모임·외출·운동은 방역 수칙 준수 하에 가능하며, 시설별 운영 시간과 집합 금지 조치는 없다. 최소 1m 거리두기를 유지하면서 다중이용시설 이용이 가능하다.

또한, 종교시설에서의 모임·행사·식사 금지 사항도 유지한다.

경남도는 개편안 시범 적용에 따른 방역 관리 강화를 위해 확진자 발생 시 선제적으로 진단 검사를 하고, 집단 면역 형성을 위한 백신 접종도 속도를 내겠다고 밝혔다.

