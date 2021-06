[아시아경제 온라인이슈팀] 그룹 트와이스 지효가 미모를 뽐냈다.

트와이스 공식 인스타그램에 공개된 사진에서 지효는 시원한 여름 패션을 연출했다. 그의 뚜렷한 이목구비가 눈길을 끈다.

한편 지효가 속한 트와이스는 오는 9일 10번째 미니앨범 '테이스트 오브 러브'의 타이틀곡 '알콜-프리'음원과 뮤직비디오를 공개한다. '테이스트 오브 러브'는 11일 오후 1시 발매된다.

