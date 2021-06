[특징주] 아이티센, 한은 CBDC 사업자 삼성SDS 유력에 공동개발 이력 부각

[아시아경제 이민우 기자] 아이티센 아이티센 124500 | 코스닥 증권정보 현재가 6,150 전일대비 200 등락률 +3.36% 거래량 2,756,407 전일가 5,950 2021.06.04 10:28 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-14일아이티센 계열 콤텍시스템, 클라우드 투자用 525억 유상증자굿센, 회계·제조 ERP전문기업 뉴젠ICT그룹과 전략적 업무제휴 close 주가가 강세다. 한국은행이 발행할 중앙은행발행디지털화폐(CBDC)의 사업자로 유력하게 거론되는 삼성에스디에스 삼성에스디에스 018260 | 코스피 증권정보 현재가 184,000 전일대비 1,500 등락률 -0.81% 거래량 49,492 전일가 185,500 2021.06.04 10:28 장중(20분지연) 관련기사 삼성家, 가족 화합으로 주식 상속 마무리…홍라희 여사가 '구심점'국민연금, 2분기 '신상' 뭘 담았나삼성SDS, 1분기 영업이익 2170억원…전년동기대비 27%↑ close (SDS)와 협업한 이력이 부각된 것으로 보인다.

4일 오전 10시4분 기준 아이티센 주가는 전날보다 5.71% 오른 6290원을 기록했다. 한국은행의 CBDC 발행의 수혜주로 분류됐기 때문으로 보인다.

한국은행은 오는 8월 CBDC 기본 기능 등에 대한 실험을 앞두고 연구용역 사업자 선정 공개 입찰을 시작했다. 이를 위해 공개한 제안요청서(RFP) 자문을 삼성SDS가 맡은 것으로 알려졌다. 때문에 업계에서는 삼성SDS가 CBDC 사업자 선정에 유력하다는 관측이 나오고 있다.

앞서 아이티센은 지난해 6월 정부의 블록체인 기반 모바일 공무원증 사업 기술발표 평가에서 우선사업대상자로 선정됐다. 당시 아이티센은 삼성SDS가 자체 개발한 기업용 블록체인 플랫폼 ‘넥스레저 유니버설(넥스레저)’를 기반으로 블록체인 기반 모바일 공무원증을 구축하기로 했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr