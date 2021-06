비씨카드 "마이태그하면 주말에 쿠팡 5000원 할인"

7일~27일 사이 매일 오전 10시부터 페이북 앱 '#마이태그' 통해 혜택

[아시아경제 기하영 기자]비씨카드가 모바일 쇼핑을 즐기는 고객을 대상으로 할인 혜택을 제공하는 '#마이태그' 이벤트를 진행한다고 4일 밝혔다.

먼저 오는 7일부터 27일까지 주말에 쿠팡에서 비씨카드로 1만원 이상 결제 시 5000원 결제일할인 혜택을 #마이태그로 제공한다. 비씨카드의 결제금융플랫폼 페이북 애플리케이션(앱) 내 #마이태그를 통해 이벤트 기간 매일 오전 10시부터 선착순(1일당 2021명)으로 혜택을 태그하면 참여할 수 있다. 할인 혜택은 이벤트 기간 고객 1인당 1회 제공된다.

또 카카오톡 주문하기 이용 고객을 위한 할인 혜택도 #마이태그로 제공한다. 9일 자정부터 30일까지 페이북 앱에서 #마이태그로 혜택을 선착순(20만명)으로 태그한 뒤 이벤트 기간 내 카카오톡 주문하기에서 비씨카드로 1만5000원 이상 결제 시 3000원 결제일할인 혜택을 1회 제공한다.

#마이태그는 비씨카드가 자사 결제금융플랫폼 페이북 앱을 통해 제공하는 고객 맞춤형 혜택 서비스다. 빅데이터 기술력을 바탕으로 소비 성향에 맞게 추천되는 혜택을 고객이 태그한 뒤 비씨카드로 해당 조건에 맞게 결제하면 혜택이 자동으로 적용된다.

