포항시, 내연산 '치유의 숲' 준공 … 산림치유 서비스 앞장

치유센터, 6.5㎞ 치유의 길과 다양한 산림치유 프로그램 운영

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 포항시는 3일 북구 송라면 내연산에 치유의 숲을 준공하고 산림치유서비스 제공에 들어갔다.

경북도 지자체 중 최초로 치유의 숲으로, 포스트 코로나 시대에 발맞춰 시민들의 건강 증진과 심신 치유를 위해 다양한 산림치유 프로그램을 제공한다는 게 포항시의 계획이다.

'내연산 치유의 숲'은 우리나라 100대 명산인 내연산의 피톤치드, 음이온, 자연경관 등 다양한 산림환경요소를 활용해 시민들이 생활 스트레스에서 벗어나 산림으로부터 심신의 안정을 느끼고 인체 면역력을 높여 건강을 증진시킬 수 있도록 조성된 숲이다.

포항시는 총 46억 원의 예산으로 55㏊ 구역의 내연산 치유의 숲을 조성했고, 부지 내 시설로는 치유센터(연면적 833㎡)를 건립해 열치유실, 편백족욕장과 치유요가를 위한 다목적 강당을 마련했다. 특히, 약 6.5㎞의 치유숲길로 연결된 치유정원, 여울광장, 음이온풍욕장이 조성돼 다양한 치유프로그램을 경험할 수 있다.

이강덕 시장은 "삶의 질 향상과 주변 보경사군립공원, 사방기념공원, 월포해수욕장, 경상북도수목원 등 산림휴양시설 및 관광지와 연계된 해양문화관광 도시로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

