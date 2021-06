경북도, 여성·청년 특화사업 공모 '전국 최다' … 6개 사업, 국비 33억 확보

경력 단절 여성과 고졸 미취업 청년 맞춤형 일자리 지원 사업 실시

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북도는 고용노동부 지역산업맞춤형 일자리 창출 지원 사업의 일환인 '여성·청년 특화 지원 사업' 공모에 6개 사업이 최종 선정됐다고 4일 밝혔다. 전국 지방자치단체 중 최다 규모로 국비(33억원)를 확보하게 됐다.

'여성·청년 특화 지원 사업'은 취업에 어려움을 겪는 지역 내 경력단절여성 및 고졸 청년에게 자치단체별 지역 특성에 맞는 직업훈련, 취·창업 등을 지원하여 일자리를 창출하는 프로젝트다.

경북도의 선정 사업은 ▲경력단절 여성 맞춤형 창업 및 사회적 경제조직 설립 지원 ▲경력단절 여성 재취업을 위한 교육·취업 지원 사업 ▲직업계고 졸업 청년 역량 강화 ▲고졸 청년 창업 활성화를 통한 신규 일자리 ▲고졸 미취업 청년 채용 친화기업 경쟁력 강화 ▲비대면 취업 문화 정착을 위한 온라인 박람회 지원 등이다.

세부 사업내용을 살펴보면 먼저 경력단절 여성이 재취업 훈련(교육) 및 재도약 프로그램을 통해 취업 성공한 뒤 3개월간 해당 사업장에 고용유지가 된 경우 정착지원금 총 120만원을 지원한다. 또 경북에 특화된 창업 및 사회적경제 분야 아이템과 능력을 가진 창업 기업에 기업당 800만원~1500만원씩 지원한다.

청년 취업을 장려하는 청년친화기업에게는 시제품 제작 지원 기업당 1500만원 32건, 기술 전문 인력 지원 500만원 13건, 해외 판로 개척 지원 500만원 13건씩 지원함으로써, 지역 내 중소기업 성장과 청년층 취업을 동시에 장려한다.

경북도는 올해 일자리 창출 지원 사업으로, 총 9878억 원을 투입해 일자리 창출 11만6351개를 목표로 활발히 사업을 추진하고 있다.

배성길 경상북도 일자리경제실장은 "이번 여성·청년 특화 지원 사업을 통해 그동안 상대적으로 일자리 사각지대에 놓여 있던 지역 내 경력단절 중장년 여성, 고졸 미취업 청년의 고용 회복을 위해 최선을 다하겠다"고 전했다.

