바이든, 중국군 연계 기업 투자 금지 확정‥대상도 확대

트럼프 시행 규제 폐지 대신 오히려 확대...48곳에 59곳으로 늘려

미 투자 불가능해져...기존 투자도 매각 해야

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 조 바이든 미국 행정부가 중국군과 관련이 있는 것으로 알려진 중국 기업에 대한 투자 금지 조치를 확대해 확정 발표했다.

백악관은 바이든 대통령이 3일(현지시간) 미국 개인과 기관투자자들의 투자를 금지한 '블랙리스트' 대상 중국 기업 59곳을 규정한 행정명령에 서명했다고 발표했다.

투자 금지 대상 기업은 통신장비 업체인 화웨이, 중국 최대 반도체 회사인 SMIC, 중국 3대 통신사 등이 포함됐다.

백악관의 발표에 따르면 바이든 대통령은 "중국이 인민해방군 관련 기업들의 감시 기술을 활용해 심각한 인권 침해를 하고 있어 추가 조치가 필요해졌다"라고 설명했다.

이번 투자 금지령은 오는 8월 2일에 발효된다. 행정명령이 발효되면 미국 투자자들은 해당 기업에 대한 회사채, 주식, 파생상품 등에 대한 투자가 금지된다. 이들 기업이 포함된 펀드에 대해 투자도 할 수 없다.

다만 투자자들은 향후 12개월 동안 보유 자산을 매각하기 위한 거래는 할 수 있다. 이 기간이 지나면 매각도 할 수 없다.

이는 도널드 트럼프 전 대통령이 추진한 대중 강경 정책을 계승한 것은 물론 더욱 확대한 것이다. 트럼프 전 대통령이 지난해 11월 서명한 행정명령에 담긴 블랙리스트 대상 기업의 수는 총 48곳이었다.

이 조치로 인해 차이나 텔레콤, 차이나 유니콤, 차이나 모바일 등 중국 3대 통신사들의 주식은 뉴욕증권거래소에서 이미 상장 폐지됐다.

한 주요 외신은 바이든 행정부가 중국 블랙리스트 기업에 대한 입장을 명확하게 밝히면서 투자자들의 혼란이 해소될 것이라고 예상했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr