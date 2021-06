바이든 "韓등에 코로나 백신 2500만회분 우선 제공"

8000만회분 중 2500만회분 공급 계획 우선 공개

1900만회분은 코백스 통해 제공

한국·캐나다·멕시코·인도에는 직접 공급

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국이 한국을 포함해 해외에 제공하기로 한 코로나19 백신 8000만회 분 중 2500만회분에 대한 계획을 발표했다.

백악관은 3일(현지시간) 조 바이든 대통령 명의의 성명을 통해 백신 공급 계획을 공개했다.

미국은 2500만회분의 백신 중 최소 75%인 1900만회분은 국제 백신 공급 체계인 코백스(COVAX)에 제공하기로 했다. 코백스를 통해 600만회분은 라틴아메리카와 카리비안해 국가에, 700만회분은 남부와 남동부 아시아국가에, 500만회분은 아프리카 국가에 배분된다.

600만회분은 각국에 직접 전달된다. 지원을 받게 되는 국가는 한국, 캐나다, 멕시코, 인도이다. 미국은 한국에 100만회분의 존슨앤드존슨(얀센) 백신을 제공하기로 했다.

바이든 대통령은 "우리는 선의를 바라고 백신을 제공하는 게 아니라 생명을 구하고 팬데믹을 끝내기 위해 나섰다"라면서 "우리는 과학을 따르면서 G7을 포함한 민주주의 파트너 국가들과 협력해 다자간 노력을 조정할 것"이라고 언급했다.

그는 또 "강력한 미국의 리더십은 팬데믹을 종식하고, 다음 위협에 더 효과적으로 대응하기 위한 국제 보건 보안을 강화하는 데 필수적이다"라고 평가했다.

바이든 대통령은 또 "미국은 코로나19 바이러스와의 싸움에서 세계의 백신 무기가 될 것"이라고 천명하고 향후 백신 공급 계획을 추가로 밝히겠다고 예고했다.

